Rechazan incremento a tablas catastrales

"Vinieron a hacer su exposición de motivos sobre el planteamiento que había aprobado el Cabildo de la administración anterior sobre el aumento al Predial, al diez por ciento de los valores catastrales, y ahí en Comisión no se aprobó el aumento; por ahí también traían una propuesta de méritos y deméritos que esa parte sí se va a aprobar, a final de cuentas también beneficia a la ciudadanía el valorizar el estado del predio para poder en algunos casos pagar menos".

Fue el presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, Isidro Jesús Vargas Fernández, quien en entrevista previa habría adelantado que de los 43 municipios solamente Reynosa solicitó un incremento a sus tablas catastrales, lo cual fue analizado el pasado lunes 29 de noviembre, este se manifestó en contra de nuevos impuestos o el incremento de los ya existentes como sería el caso de las tablas catastrales de Reynosa.

"Las circunstancias que se viven a nivel internacional por el tema de la pandemia nos obligan a seguir con esta instrucciones del gobierno de la cuarta transformación que es la de no aumentar nuevos impuestos, en este caso no era aumento de impuestos sino un aumento en la tasa de los valores catastrales que se buscaba compensar el valor real, de mercado, con el valor catastral pero al final de cuentas no es el momento porque los ciudadanos están muy lastimados en su economía", coincidió Gallegos Galván.

No obstante, recalcó que en el caso de Reynosa el cincuenta por ciento de los contribuyentes se encuentran al corriente con el pago del Predial, lo cual, merma el ingreso del Municipio, "hay que mejorar las estrategias porque en el caso de Reynosa la recaudación está alrededor del cincuenta por ciento de lo que se podría recaudar", por otro lado, recordó que este martes serían aprobadas 35 cuentas públicas municipales las cuales no presentan modificaciones respecto al año actual.