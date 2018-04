Rechazan imposición y hacen paro laboral. Estalla conflicto en maquiladora

Más de 150 trabajadores llevaron a cabo ayer un paro de labores en protesta porque la empresa MIRSA los quiere obligar a afiliarse al SIAMAR que dirige Heriberto Urbina Flores.



"Nosotros no queremos pertenecer a ese sindicato pero sí en cambio queremos que Alberto Lara Bazaldúa nos represente en el gremio que él encabeza", dijo Claudia Quirino Zedillo, una de las inconformes.

El movimiento lo realizaron en el interior de la planta Uno e inició a las 8:00 y culminó a las 12:00 Horas.

Aseguraron los obreros que no quieren nada con Urbina Flores y que las cuotas sindicales no se las regresan, situación que generó ayer la protesta de los empleados de la maquiladora ubicada en el parque industrial Reynosa y que de no haber acuerdo con la gerencia de la empresa o con el abogado de la misma, podrían volver a parar.

La incoformidad es también porque les dan mala alimentación y en ocasiones les exigen hasta más de nueve horas de trabajo.

Insistieron los quejosos en que están en contra de la postura asumida por la representación de la compañía y que seguirán en su dicho hasta que les den una solución adecuada al problema que enfrentan.