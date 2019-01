Rechazan Guardia Nacional sea militar

Tampico, Tam.

Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano protestaron al mediodía de este sábado en la Plaza de Armas, exigiendo que la Guardia Nacional no sea militar, sino civil; advierten que presentarán amparos para revertir la ley recién creada por la legislatura federal.

Jorge Gual López, representante de la Conaci, en el sur de Tamaulipas, dijo que aprueban la Guardia Nacional, siempre y cuando ésta sea civil, pues corre el riesgo de que México sufra una dictadura militar, tal y como sucede en Venezuela.

"Queremos informar a la Ciudadanía sobre la gravedad que implica la recién aprobación por la Cámara baja de Diputados de la Guardia Nacional Militar... Es una convocatoria del Congreso Nacional Ciudadano a nivel nacional, estamos en las principales plazas de las principales ciudades del país en este momento manifestándonos, queremos que la ciudadanía se informe, nosotros damos el tema general y ellos lo analizan".

Explicó que el artículo 39 de la Constitución constata el mandato del pueblo y que, a decir de éste, tienen el derecho inalienable de modificarlo en cuanto el gobierno no funcione.

"Históricamente, nueve años para atrás era letra muerta, nosotros lo estamos haciendo letra viva y lo exigimos y nunca nadie nos lo ha podido refutar".

Dijo que se están avocando a echar para atrás esta ley recién aprobada así como, aseguran, echaron para atrás la Ley de Seguridad Interior por inconstitucional con más de 18 mil amparos.

"La propuesta es no a la guardia nacional militar, sí a la Guardia Nacional Civil, seríamos necios si estuviéramos en contra de nuestra seguridad, pero la pregunta es si hemos tenido seguridad en los últimos doce años".

Y es que refirió Gual López que la creación de las Guardias Nacionales Militarizadas en otros países no han funcionado, es decir, como en Venezuela, Chile, España, Guatemala, Argentina, "las dictaduras militares no funcionan. No entendemos por qué la necedad de estas leyes retrogradas donde la historia nos ha dicho que todas han sido un fracaso, ninguna ha funcionado".