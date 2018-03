Rechazan familiares de 43 verdad bajo tortura

Ciudad de México

Abogados y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, respaldaron el informe difundido el día de ayer por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) donde se documentan presuntos actos de tortura en detenidos en el caso, por lo que demandaron al gobierno mexicano actuar con legalidad en las investigaciones para alcanzar la verdad y justicia en el caso.

En conferencia de prensa, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, señaló que el informe de la ONU-DH confirma que la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, no tiene ningún sustento científico y exigió que con base en la legalidad se llegue a la verdad del caso.

“El informe de la ONU tiene hallazgo inéditos y sobretodo confirma que lo que se había presentado como teoría no tiene sentido científico, ahora sin duda acredita que quienes en su posición habían declarado lo que refiere la PGR fueron objeto de tortura, es decir, tenemos un elemento más que tacha no solo la legalidad, sino la veracidad de esa teoría”, dijo.

Mario González, padre de familia, señaló que los abogados y los familiares desean conocer la verdad del destino de los jóvenes, pero no con base en la tortura, y agregó que no defienden a ningún delincuente.

“Nosotros queremos la verdad, pero no así torturando a los declarantes, porque bajo tortura dicen lo que la Procuraduría quieren escuchar y es por eso es que no aceptamos la verdad bajo la tortura, pero tampoco estamos a favor de los delincuentes, que quede claro”, comentó.

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los jóvenes desaparecidos, manifestó que la investigación del caso de los 43 jóvenes “se ha manchado” por los presuntos actos de tortura por lo que “los padres no podemos conocer la verdad por la alteración de los hechos, como por ejemplo, llevar a una persona de manera ilegal, sin registrar las diligencia, ¿cómo podemos saber que no se alteraron estas?”.

“Se ha ensuciado la investigación de la PGR, esto nos impide conocer con objetividad lo que pasó. La PGR no debería seguir sosteniendo esa narrativa”, dijo.

Felipe de la Cruz, integrante del grupo de familiares, afirmó que a la fecha ninguno de los aspirantes a la Presidencia de la República se ha acercado con ellos, y afirmó que no los buscarán, puesto que han demostrado que no tienen ningún interés en el caso.

“No estamos con ningún candidato y no nos hemos reunido con ninguno. No se nos han acercado, ni vamos a buscarlos, porque creemos que para cualquier candidato este caso tendría que ser una prioridad, pero no hay muestra de interés”, dijo.