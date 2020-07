Rechazan en Madero ´Doble hoy no circula´

Madero, Tam.

Para el alcalde de Madero Adrián Oseguera Kernion, el "Doble hoy no circula" no funcionaría en esta ciudad, pues esta disposición sólo orilla a la gente que tiene carro a usar el transporte público, lo que genera que la cadena de contagios continúe fortaleciéndose.

Señala que hay quienes van a trabajar o realizar otras actividades y que su matrícula está dentro del día de Doble No Circula, se ven orillados a utilizar el transporte público.

"Allí hay más alto riesgo de contagio, por eso Ciudad Madero no está de acuerdo con el Doble No Circula. Está de acuerdo que uses tu cubrebocas y guardes tu sana distancia, esa es la posición del Gobierno de Ciudad Madero", señaló.

Precisa que el personal municipal sólo está trabajando en la concientización de la gente, sobre acatar las disposiciones del Sector Salud, como es guardar la sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos, entre otros.

Precisa que en Madero no entra en operación el Doble No Circula, pero también que la gente haga conciencia de que no pueden hacer reuniones o festejos.

Indica que las denuncias anónimas han sido efectivas para detectar reuniones en hogares o salones de eventos por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía para detectarlas, ya que asegura se actuará de forma inmediata.

Y es que señala que para las autoridades maderenses, no hay garantía que el número de una placa disminuya la cadena de contagios, "no hay gobierno, ni estatal, ni federal, ni municipal que nos lo garantice. Nosotros como autoridad municipal tenemos que dejarlos que busquen su estrategia y hacerles la recomendación".