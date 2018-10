Rechazan a Emilio Osorio en "La Voz"

Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, estuvo en las audiciones de "La Voz México", aunque su interpretación pareció no convencer a ninguno de los coach, por lo que fue rechazado.



"Yo me acuerdo que desde los cinco años estaba dentro de este mundo. Desde chiquito a mí me gustó, simplemente, y para mí fue una bendición que justo. Y que gracias a Dios, me tocara nacer donde me pueden apoyar", expresó Emilio Osorio, de 15 años de edad.



El estudiante y actor publicó a través de un video que su padre lo ha estado apoyando desde el lado de la actuación.



Al respecto, Juan Osorio comentó que era un gran compromiso para él porque debía comportarse y hacerlo mucho mejor porque sus padres están en el medio.



Durante su presentación en "La Voz México", Emilio interpretó el tema "El baño", de Enrique Iglesias. Mientras transcurría la canción, Carlos Rivera volteaba a ver a Maluma y Annita mientras Juan Osorio lo apoyaba.



Maluma indicó que el joven comenzó muy bien, pero que se fue poniendo cada vez un poco más nervioso.

Emilio Osorio, llega a #LaVozMexico con un gran compromiso, demostrar que puede sobresalir sin la ayuda de sus padres. https://t.co/opwhZ2aGFb pic.twitter.com/AyHf4hXHnr

— La Voz... México (@LaVozMexico) 8 de octubre de 2018