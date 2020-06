Rechazan dos estados semáforo para Megalópolis

El acuerdo de utilizar un semáforo único de reapertura de actividades para la Megalópolis no fue bien recibido por todos los Gobernadores de la zona.

Aunque el uso de un solo semáforo para los estados del centro del País quedó como uno de los acuerdos del martes entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el Gobierno federal, los Mandatarios de Tlaxcala y de Querétaro aclararon que no se integrarán a la medición regional, en tanto que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que la propuesta aún está a discusión.

El Gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, reiteró que su Estado no formará parte del semáforo único, porque cada entidad de la región atraviesa por diferentes momentos de la pandemia.

"Plantee que no era conveniente y nosotros no participaremos en un semáforo regional para la Megalópolis, si así se determinara por parte del Gobierno federal. Vivimos diferentes momentos de la pandemia los Estados, las entidades", señaló en su cuenta de Twitter.

"Aparte tenemos diferentes capacidades de atención hospitalaria, entonces tenemos que concentrarnos en las características de nuestras propias entidades para poder determinar una medida".

En una videoreunión de la Conago con integrantes del Gabinete federal, el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, planteó a los Mandatarios de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala aplicar un mismo semáforo.

Fayad consideró que un mecanismo de este tipo, consensuado por los Estados y aprobado por la Federación, permitirá "ir juntos" en la aplicación de medias y evitar rebrotes de Covid-19.

No obstante, el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, advirtió que su Estado tampoco ha aceptado sumarse a la propuesta.

"Querétaro no ha aceptado utilizar el semáforo único de la Megalópolis; solicito respetuosamente a la autoridad sanitaria se abstenga de publicar dicho semáforo sin nuestro pleno consenso y consentimiento", indicó a través de su cuenta de Twitter.

En un video subido a sus redes sociales, el Mandatario también demandó a las autoridades federales no publicar un semáforo si la opinión de los estados no es coincidente.

"Yo les pediría, sobre todo a la autoridad sanitaria, no publicar un semáforo donde la opinión de cada estado no sea coincidente, para eso fue convocada esta reunión y que, de aquí al jueves, como se vaya a relajar el semáforo, por entidad sea platicado y no se vaya a hacer una publicación si no coincidimos estado con Estado", subrayó.

En su turno, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la propuesta del Gobernador Omar Fayad aún es analizada.

"Se planteó, por ejemplo, por parte del Gobernador de Hidalgo que hubiera una coordinación de los Estados de la zona centro para que tuviéramos el mismo semáforo, entonces todo esto se está platicando con los distintos Gobernadores para que haya una sola comunicación y una sola orientación a la ciudadanía", dijo en conferencia.