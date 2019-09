Rechazan culpa sobre el bloqueo

Los carretoneros que se manifestaron ayer frente a la Presidencia Municipal se deslindaron de haber protagonizado el bloqueo a los ingresos y salidas del inmueble por más de una hora afectando a particulares así como a empleados, al afirmar que este hecho ocurrió por un conflicto entre ellos y elementos de seguridad.

El representante del gremio, Carlos Javier Hernández, afirmó: "Nosotros estábamos parados en la puerta manifestándonos de forma pacífica mientras que los elementos de seguridad cerraron todo y nos dijeron que nos moviéramos, que no iban a abrir las puertas hasta que nos retiraremos, lo que no fue justo porque solo queríamos que escucharan nuestras peticiones; todo se salió de control pero no fue por nuestras causa".

Insistió en que los movimientos que se han efectuado durante los últimos días no tienen como finalidad lastimar a la ciudadanía o entorpecer sus actividades diarias.

Pero advirtió que estas continuarán en los días previos al 30 de septiembre cuando arranque el modelo motorizado, que les impediría continuar recolectando basura con un caballo, burro o cualquier clase de animal.

"Estamos cansados de que nos mientan, vamos a pelear hasta el último día pero no queremos pelearnos con nadie ni faltarle el respeto, solo estamos exigiendo un diálogo, un acuerdo común, que beneficie a los dos, no solo a ellos, lo único seguro que tenemos ahorita es que nos quitarán nuestros caballos", lamentó.

En su inconformidad fueron atendidos por representantes de la Comisión de Medio Ambiente ante cabildo, Obras Públicas y se la Secretaría del Ayuntamiento.