Rechazan Chicago y LA redada de Donald Trump

Cd. de México.

La Alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, aseguró que apoyará a las comunidades migrantes luego que el Presidente Donald Trump anunciara una redada masiva contra 2 mil familias migrantes que han recibido órdenes de deportación.



Lightfoot ordenó al jefe de la Policía de la ciudad, Eddie Johnson, que impidiera a las autoridades el acceso a sus bases de datos relacionadas con actividades de control de migración, reportó el sitio The Hill.



"Chicago siempre será una ciudad acogedora y una defensora de los derechos de nuestras comunidades de migrantes y refugiados, y aliento a cualquier residente que necesite asistencia legal a ponerse en contacto con el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes", escribió Lightfoot en su cuenta de Twitter.



Se espera que este domingo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realice una operación para detener a 2 mil familias migrantes que enfrentan órdenes de deportación en ciudades como Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles.



Las autoridades de ICE han preparado a sus agentes y equipos para una operación de varios días, donde utilizarán hoteles y áreas temporales para detener a padres e hijos para luego ser deportados.



Por su parte, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derecho Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) aseguró que su equipo es parte de una red de respuesta rápida que despliega defensores de derechos humanos que ayudará a migrantes durante las redadas.



"Vamos a tratar de salvar y proteger a las familias de las deportaciones", aseguró Salas al diario Los Angeles Times.



"Es una carrera contra el tiempo".



Algunas agencias locales de aplicación de la ley, incluido el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, no apoyarán a ICE y sus prácticas durante el operativo.



"Quiero que la gente sepa que nuestros oficiales están comprometidos a mantenerlos a salvo sin importar su estatus migratorio. Los tuits del Presidente Trump sobre deportación masiva no significan que nuestros oficiales se conviertan en agentes federales de migración", aseguró la alguacil Alex Villanueva.



El Departamento de Policía local dijo el viernes que las acciones de ICE tienen ubicados siete condados al sur de California y buscarían detener cerca de 140 migrantes con ordenes de deportación.



"Las redadas propuestas por el Presidente son crueles, al dirigidas y están generando miedo y ansiedad innecesarios", dijo el Gobernador de California Gavin Newson a través de un comunicado.