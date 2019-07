Rechazan carpas para alojar a los migrantes

Laredo, Tx.- Las autoridades municipales no quieren que el gobierno federal instale carpas para procesar migrantes que buscan refugio en Estados Unidos y ofrecieron edificios cerrados para hacer el trabajo.

"Las carpas no dan una buena imagen a la ciudad, invertimos mucho dinero en atraer visitantes en plan de compras y de turismo y unas carpas bajo los puentes no dan un buen mensaje", dijo el co regente Municipal Robert Eads.

Agregó que ya se presentaron al gobierno federal al menos dos opciones para no instalar carpas y hacer todo el proceso bajo techo en edificios propiedad del municipio.

"Tenemos facilidades que pueden usar en el edificio El Portal junto al puente internacional La Puerta de las Américas y también tenemos las instalaciones de la ex Corte Federal por la calle Matamoros en el centro", indicó.

La decisión de usar carpas o no, está en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Nosotros ya presentamos dos propuestas pero a final de cuentas el gobierno federal es quien decidirá", indicó.

Las autoridades federales anunciaron que instalarán en Laredo un centro de atención a migrantes que buscan refugio en Estados Unidos. Los migrantes centroamericanos, cubanos y africanos serán procesados en este lugar.

Eads mencionó que el gobierno federal instalará tecnología para tener de 20 a 27 jueces en teleconferencia para atender los casos de los migrantes, esperando que se puedan procesar unas 200 citas por día.

"Los migrantes que califiquen y tengan que esperar la decisión del juez serán enviados a Nuevo Laredo para esperar la respuesta, quienes no califiquen serán deportados a sus países de origen", dijo el funcionario.