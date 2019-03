Rechazan 4 de cada 10 aplicar IVA al 8%

Durante el corte oficial de negocios que se quedaron fuera para aplicar el IVA al 8 por ciento se evidenció que en Reynosa 4 de cada 10 rechazaron la medida.



Leonel Cantú Robles, Secretario de Desarrollo Económico en esta ciudad admitió que las cifras coinciden con las del resto de municipios tamaulipecos fronterizos, quienes optaron por no registrarse ante el Sistema de Administración Tributaria.

Al tener dos tarifas de impuestos, los compradores de esta ciudad se sentirán confundidos, por lo que hizo un llamado al gobierno federal para modificar los lineamientos.

"Desgraciadamente no sólo las empresas están fuera, sino también los consumidores que a final de cuentas eran los que se querían beneficiar, esta medida que no pudo ser implementada como se pretendía es un anuncio fiscal para ciertas empresas, nos deja fuera en competencia, no gozaremos de una zona diferenciada".

Hace un par de días la Federación de Cámaras de Comercio informó que solo el 30 por ciento de negocios se habían registrado, y que incluso algunos ya habían solicitado volver al anterior modelo por falta de beneficios a corto plazo.

Ante esto Cantú Robles mencionó.

"Si el planteamiento no se hace diferenciado mientras la aplicación del IVA no este al alcance de los consumidores, esto no va a funcionar, la tarifa planteada desde hace muchos años al 8 por ciento tiene que permitirnos competir con el respeto del país y por supuesto ofrecer productos más económicos a la sociedad".

La zona libre en la frontera del país planteó la disminución del IVA del 16 al 8 por ciento y en el ISR del 30 al 20 por ciento.

Recordó que el pasado 7 de marzo concluyó el periodo que brindaron autoridades financieras para los interesados.