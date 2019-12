Rechazan 2 mil 400 PFs pasar a Guardia

El Secretario de Seguridad y protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que hay a?n unos 2 mil 400 elementos de la Policía Federal que a?n no se incorporan a las filas de la Guardia Nacional.

En entrevista, el funcionario afirmó que esos elementos --los que han bloqueado el aeropuerto capitalino-- están en su derecho de no sumarse a la nueva corporación, aunque al mismo tiempo cuestionó esa decisión.

"Estamos avanzando. Hay elementos que no quieren pasar a la Guardia Nacional, y están en su derecho y les hemos ofrecido opciones, 10 opciones, una de ellas el Servicio de Protección Federal; pero para quien no se dÈ por satisfecho con ninguna de las diez opciones yo dirÌa es que francamente ha decidido no darse por satisfecho con nada", dijo.

Durazo explicó que el Gobierno les ha abierto un programa de retiro voluntario con suficiente presupuesto.

Antes, en la ceremonia conmemorativa del Servicio de Protección Federal, Durazo anunció el envió de una iniciativa de ley orientada a regular las corporaciones de seguridad privadas.

"Ya tenemos una iniciativa que ser· presentada próximamente, porque tenemos un gran problema: tenemos 300 mil registrados pero cifras hablan de hasta 500 mil", detalló.