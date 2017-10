Rechaza la defensa orden de extradición. Lo niegan pese a confirmación oficial

Cd. Victoria, Tam.- Juan Jorge Olvera Reyes, uno de los cinco abogados del exgobernador Eugenio Hernández Flores, rechazó que actualmente exista una orden de extradición para su defendido solicitada por el gobierno de los Estados Unidos ante la Procuraduría General de la República, no obstante que Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, lo confirmó, y que un juez abrió el procedimiento, que incluye la reubicación del exgobernador a un Cefereso.

"No hay ninguna (orden de extradición), nosotros no tenemos nada de conocimiento, todo eso es nada más en los medios", aseveró Olvera Reyes. "No hay ningún documento oficial, oficializado, al respecto ni yo estoy enterado de nada", insistió.

El miércoles 11 el procurador de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, encabezada por Javier Castro Ormaechea, había solicitado a la PGJTam información sobre la "ficha roja" emitida por la Oficina en Washington de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol).

Además a las 20 horas de este lunes fue solicitada formalmente la orden de detención con fines de extradición 1/2017 en la cual se da a conocer la petición diplomática DGPI/2581/17 del Gobierno de los Estados Unidos de América, que cita: "se solicitó orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Eugenio Javier Hernández Flores, debido a que cuenta con una orden de aprehensión en el vecino país por su probable participación en hechos con apariencia de delitos".

El jueves 12 fue presentado ante la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la PGR el oficio ASJ-36286 en el cual se gestionó la detención provisional.

Eugenio Hernández fue vinculado a proceso el 8 de febrero la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, por los delitos de Asociación Delictuosa para Cometer Lavado de Dinero, Operar un Negocio de Envío de Dinero sin Licencia, y Asociación Delictuosa para Cometer Fraude Bancario.

Además de la orden de detención provisional con fines de extradición de Eugenio Hernández Flores se solicitó el aseguramiento de artículos, instrumentos, objetos y documentos que tenga este en su poder, que sea internado en un área digna y aislada del resto de la población de internos del Cedes, y que sea puesto a disposición de un Centro de Justicia Penal Federal.

No hay ninguna (orden de extradición), nosotros no tenemos nada de conocimiento, todo eso es nada más en los medios . Juan Jorge Olvera Reyes, abogado de Eugenio Hernández

Cambian a juzgador

>El sábado fue cambiado el titular del Juzgado Segundo de lo Penal en Ciudad Victoria, por lo que ahora será el juez Juan Artemio Haro Morales quien habrá de llevar a cabo el proceso penal que se le sigue al exgobernador Eugenio Hernández Flores.

>Esto lo indicó la abogada penalista Blanca Nelly Riestra Ortiz, integrante del equipo legal del exmandatario tamaulipeco. Haro Morales quedó en lugar de

>La defensora dijo que no interpondrían ningún recurso en contra de esto no obstante el también abogado penalista, Antonio Collado Mocelo, mencionara lo contrario por supuestamente haber falseado las actuaciones.

>"Eso fue en el momento en que ve uno las irregularidades y lo que hizo, hay elementos para hacerlo pero yo creo que ahorita lo que más nos interesa es ponerle atención a la libertad del ingeniero".

>Apuntó que este martes fue presentado el amparo contra el auto de formal prisión ante un juez federal y que en los próximos días habrá de darse la respuesta a esto, "no sabemos lo que se tarde el Tribunal Federal".

>Este martes Eugenio Hernández cumplió 58 años de edad, por lo que fue visitado por algunos familiares.