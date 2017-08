Rechaza comisión el muro fronterizo

Brownsville, Tx.

La comisión de la ciudad de Brownsville aprueba la Resolución 2017-044 mostrando total oposición a la construcción del muro en territorio fronterizo.

Durante la reunión ordinaria celebrada el martes 1 de agosto de 2017, la Comisión de la ciudad de Brownsville aprobó la Resolución 2017-044, estableciéndose la oposición a la construcción de muro fronterizo en esta comunidad.

La Resolución 2017-044 resuelve: “La ciudad de Brownsville ha mantenido durante mucho tiempo herencia compartida, tradición y amistad con el Matamoros Heróico (Matamoros) y el resto de México.

Un muro fronterizo es un símbolo ofensivo y dañino de temor y división que aumentará las tensiones con México, uno de los mayores socios comerciales de Estados Unidos y un vecino con el cual comunidades como Brownsville en la región fronteriza, están inextricablemente unidas cultural, física y económicamente.

Además, la Resolución 2017-044 dice: que el muro fronterizo es una afrenta a los valores centrales de la ciudad de la inclusividad y la tolerancia, y una amenaza para la vitalidad económica, cultural, la integridad y la estabilidad de nuestra comunidad”.

“Ahora que tenemos un movimiento para seguir construyendo un muro fronterizo, me gustaría promover esta resolución en la que nos oponemos a la construcción de más muros dentro de nuestra ciudad”, dijo el Comisionado de la ciudad de Brownsville At-Large “A” César de León.

“En tiempos de déficit presupuestario, en tiempos en que todos tenemos que apretarnos los cinturones, me pregunto por qué el gobierno federal quiere construir un muro y no darnos más dinero para el drenaje, como hemos pedido, no nos dará más dinero para calles, no nos da dinero para cincuenta o sesenta más oficiales que realmente harían nuestra comunidad más segura”, agregó De León.

