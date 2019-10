Rechaza Trump sugerir cocodrilos

Cd. de México.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber propuesto, en una reunión en marzo, crear en la frontera un pozo con cocodrilos y serpientes, como parte de sus intentos para frenar la migración.



"Ahora la prensa está tratando de vender el hecho de que quería un pozo con cocodrilos y serpientes, con una cerca electrificada y puntas afiladas en la parte superior, en nuestra frontera sur", escribió en su cuenta de Twitter.



El diario The New York Times reconstruyó una reunión en la que el Mandatario sugirió estas medidas, además de dispararles a los migrantes en las piernas para frenarlos en su paso hacia EU.



Trump no negó estas acusaciones.



"Puedo ser duro con la seguridad fronteriza, pero no tan duro. La prensa se ha vuelto loca", dijo el Mandatario.



En su reporte de la reunión, el diario estadounidense señaló que durante la junta de trabajo en la Oficina Oval ordenó a los funcionarios que levantaran un muro a lo largo de toda la frontera, de tres mil 200 kilómetros, para el siguiente día.



En privado, según el diario, Trump habría sugerido que, para detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos, dispararan a migrantes, construyeran un pozo con cocodrilos y una cerca electrificada con puntas afiladas.