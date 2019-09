Rechaza Trump presión para indagar a hijo de Biden

Washington DC, Estados Unidos.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, negó hoy haber presionado al Mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, para que investigara al hijo del ex vicepresidente y actual aspirante demócrata Joe Biden durante una llamada telefónica el pasado julio.

"Los medios de comunicación falsos y su socio, el Partido Demócrata, quieren mantenerse lo más lejos posible de la demanda de Joe Biden para exigir al Gobierno ucraniano que despida a un fiscal que estaba investigando a su hijo, o no obtendrán una gran cantidad de dinero de EU", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



"Así que inventaron una historia sobre mí y una conversación perfectamente buena y rutinaria que tuve con el nuevo Presidente de Ucrania. No se dijo nada que fuera incorrecto", agregó.



Trump hizo estos comentarios después de que el diario The Wall Street Journal revelara este viernes que el Mandatario llamó a Zelenski para que investigara a un hijo de Biden.



El periódico, que citó a personas conocedoras de este asunto, señaló que durante esa conversación telefónica Trump llegó a pedir hasta ocho veces a Zelenski que trabajara con su abogado personal, Rudy Giuliani, para investigar a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente.



"Él (Trump) le dijo (a Zelenski) que debería trabajar (con Giuliani) sobre Biden, y que la gente en Washington quería saber" acerca de las actividades del hijo del ahora aspirante a la candidatura presidencial demócrata en 2020, de acuerdo al rotativo neoyorquino.



Giuliani ha sugerido en varias ocasiones que cuando era vicepresidente, Biden trató de proteger a una compañía de gas ucraniana por su lazos con su hijo, Hunter Biden.



Trump habló por teléfono con Zelenski dos semanas antes de que se presentara una queja interna en la inteligencia estadounidense, el 12 de agosto pasado, que ha puesto en pie de alerta al Congreso.

Giuliani ha desarrollado en los últimos meses esfuerzos para presionar a Ucrania y ha reconocido a The Wall Street Journal que se reunió con un funcionario de la Fiscalía General de Ucrania en junio en París y que también se entrevistó en agosto en Madrid con Andriy Yermak, un asistente de Zelenski.



El abogado personal de Trump señaló al periódico que Yermak le garantizó que el Gobierno ucraniano llegaría "hasta el fondo" del asunto de Biden.



Ese encuentro entre Giuliani y Yermak se produjo semanas antes de que el Gobierno estadounidense supuestamente comenzara a revisar el estado de un paquete de asistencia extranjera a Ucrania por valor de 250 millones de dólares, que había presentado previamente.



La información del WSJ ofrece detalles acerca de la queja interna de un miembro de la inteligencia estadounidense acerca de un intercambio de Trump con un dirigente extranjero.



Este jueves compareció ante el comité de Inteligencia de la Cámara baja el inspector general de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, quien fue el primero en informar de la queja al Congreso.