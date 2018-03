Rechaza Trump petición de Peña Nieto de muro

Pennsylvania, Estados Unidos.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que rechazó la petición de su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, de hacer una declaración pública de que México no pagaría por el muro fronterizo.



"El Presidente de México me llamó y me pidió que dijera públicamente que México no pagaría por el muro, le dije ¿estás loco?", afirmó Trump durante un rally en Pensilvania en apoyo al republicano Rick Saccone por un lugar en el Senado.



Además, la falta de acuerdo sobre el asunto habría provocado que la reunión del Presidente mexicano en Washington, programada para la semana pasada, se cancelara y el tema del muro quedara relegado a las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC).



Por otra parte, el Presidente estadounidense se pronunció contra las ciudades santuario, las cuales mantienen medidas que les evitan cooperar con autoridades migratorias que buscan deportar ciudadanos indocumentados.



"Los demócratas son el partido de las ciudades santuario. Tenemos que parar eso y proteger a los estadounidenses, no a los criminales".



Asimismo, Trump aseguró que sus recientemente implementados aranceles sobre el aluminio y el acero estaban salvando a la industria siderúrgica.



La semana pasada, el Mandatario anunció que tanto México como Canadá quedarían exentos de estos aranceles en caso de lograr un buen acuerdo durante las renegociaciones del TLC.