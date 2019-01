Rechaza trabajar para W. Allen

Ciudad de México.

Freida Pinto se unió a la lista de actores que no volverán a trabajar con Woody Allen, luego de las acusaciones de abuso sexual en su contra.

"No. Absolutamente no", dijo Pinto a The Guardian en una entrevista publicada este domingo, "no trabajaría con él porque estoy en solidaridad con las mujeres que han publicado sus historias, ya sea que hayan sido probadas o no. Simplemente me atendré a lo que me dice mi instinto".

La actriz, quien interpretó a Dia en Conocerás al Hombre de Tus Sueños (2010), dirigida por Allen, agregó que lleva 11 años en la industria y no está desesperada por encontrar un papel.

El director ha sido acusado de haber abusado sexualmente de su hija adoptada, Dylan Farrow, y ha negado repetidamente las reclamaciones y no fue acusado. Luego, en diciembre de 2018, la actriz y modelo Babi Christina Engelhardt, ahora de 59 años, afirmó que tuvo un romance de ocho años con Allen desde los 16 años.

Michael Caine, Hayley Atwell, Colin Firth, Mira Sorvino, Rebecca Hall, Greta Gerwig, Timothée Chalamet, Jeff Daniels y Peter Sarsgaard están entre la lista de actores que ya no trabajarán con Allen.