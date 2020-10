Rechaza ser ´la otra´

Cecilia Galliano supo lo qué es la ira de los internautas en redes sociales, cuando difundieron el rumor de que era la amante del cantante Leonardo de Lozanne; sin embargo, con pruebas mostró que todo fue una información falsa.

Una revista señaló que la expareja de Mark Tacher entraba al club de las "quitamaridos", por la relación de Lozanne y Sandra Echeverría, ya que se aseguró que el cantante fue visto junto a Cecilia en una situación muy cariñosa en la obra de teatro "El Marido Perfecto", donde la argentina es una de las protagonistas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en su sección de historias, Cecilia explicó y aseguró que todo es mentira, y que solamente son amigos, por lo que pidió parar los rumores.

"Yo estoy soltera, no salgo con hombres casados, no me interesan los hombres casados y a las pruebas me remito, por favor no lastimen sin saber".

Asimismo, en charla con el programa "Sale el Sol", la exconductora de "Sabadazo" reafirmó que el parecido de su amigo es muy grande. "En el estreno de la obra llegó Mauro y es igualito a Leo. Así que creo, alguien sacó la foto y empezaron a decir que yo estaba muy amorosa.

Yo respeto a su mujer". Incluso, la conductora mostró una imagen de su celular, donde se hacía el comparativo.

Aunque tomó con humor la falsa noticia, lo que ella lamenta es que fuese atacada en las redes sociales. "Me dijeron de todo y yo sólo me decía: ´¿Por qué?, ahora resulta que soy la amante, sin tener novio y sin tener sexo´", ironizó.