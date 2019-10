Rechaza ´salida´ titular de Seduma

Cd. Victoria, Tam.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, rechazó el rumor sobre su próxima salida de SEDUMA para ocupar la Secretaría de Obras Públicas en una serie de cambios en el gabinete estatal que colocaría a la actual titular de la SOP, Cecilia del Alto López, en otro cargo dentro de la estructura gubernamental.

"No hay ningún llamado, no hay nada realmente, nosotros seguimos despachando allí en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente", aseguró el secretario, "sé que han salido algunos rumores por ahí... pero la verdad es que no, seguiremos trabajando por el bien del medio ambiente y por el bien del Desarrollo Urbano de aquí, de Tamaulipas".

En el mismo sentido, Del Alto López confirmó su estancia en Obras Públicas el pasado 27 de septiembre ante diputados locales como parte del ejercicio de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno. Otros supuestos cambios al interior del gabinete del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca señalarían que Mario Gómez Monroy dejaría la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en donde tiene cargo como encargado de Despacho, así como Rómulo Garza Martínez dejaría la Secretaría de Bienestar Social en donde también se desempeña como encargado de Despacho.