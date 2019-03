Rechaza Riobóo conflicto de interés

Ciudad de México.

El ingeniero y empresario José María Riobóo, asesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya un conflicto de interés tras la designación de su esposa Yasmín Esquivel, como Ministra de la Suprema Corte de Justicia.

Tras participar en una reunión de trabajo con el Ejecutivo federal, Riobóo dijo que no cobra por su asesoría, por lo que descartó renunciar a dicha función.

En entrevista, acusó a los medios de manipular a la opinión pública.

"¿Le comentó el Presidente algo de las críticas al nombramiento de su esposa (como Ministra)?", se le consultó.

"Eso no me importa, ni sé, ni me interesa", respondió.

"Pero a la opinión pública sí", se le comentó.

"Bueno pero a mí no".

"¿No hay conflicto de interés?".

"En absoluto, no".

"¿Por qué no? Usted asesora al Presidente".

"Técnicamente me considera capaz", afirmó.

"¿Percibe algún salario como asesor?".

"Absolutamente ninguno".

"¿Consideraría dejar de asesorar al Presidente para no perjudicar a su esposa?".

"No tengo por qué cambiar".

"¿Qué garantía le da al pueblo de que no hay conflicto de interés?", se le preguntó.

"Ustedes manejan al pueblo, yo no. Ustedes manejan al pueblo a su conveniencia.

"Yo no tengo que dar mensajes al pueblo, no es mi función".