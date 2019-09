Rechaza retiro

Yo a Frida la quiero mucho y las cosas que pasan entre ellas deben resolverlas sólo ellas”. Silvia Pinal, Actriz

Ciudad de México.- En el marco de su cumpleaños número 88, la actriz Silvia Pinal dijo que no ha pensado en el retiro, porque mientras ella pueda caminar, brincar y cantar permanecerá en los escenarios, por lo que muy pronto estará de regreso en el teatro.

La diva del cine mexicano, musa de cineastas como Luis Buñuel, celebró el jueves un año más de vida en compañía de sus hijos Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán; la cantante Alejandra no estuvo presente por motivos de trabajo.

BIEN DE SALUD

A las afueras de su casa, ubicada en el sur de la Ciudad de México, la actriz platicó con los medios y aseguró que se encuentra muy bien de salud.

"No me falla nada, soy india, pero fuerte. Estoy contenta, fue un día bonito, donde estuve ocupada y recibí muchas felicitaciones", dijo.

BROMEA SOBRE SUS HIJOS

En tono de broma, Pinal comentó que de parte de sus hijos no había recibido regalos, "son tacaños", pero sí la habían llamado sus nietas, a las que tanto quiere, y por lo mismo evita el tema de los problemas entre Alejandra y la hija de ésta, Frida Sofía.

"Yo a Frida la quiero mucho y las cosas que pasan entre ellas deben resolverlas sólo ellas", señaló.

En el festejo, Silvia no dejó pasar la ocasión para expresar su felicidad de haber sido de nuevo abuela, ahora de su hijo Luis Enrique, quien a principios de septiembre celebró el nacimiento de su hijo Apollo: “Es una cosita divina, es precioso, Dios me lo mandó como premio. Quiero a mis nietas, pero es hombre. Es un niño encantador que no llora y se ríe mucho”.