Rechaza plagio de obra

Guillermo del Toro descartó haber plagiado la obra de teatro “Let Me Hear You Whisper”, de Paul Newman, cuyo hijo demandó el miércoles pasado al cineasta mexicano en una corte de Estados Unidos por las similitudes con La Forma del Agua.

“Nunca he leído o visto la obra. Nunca había oído nada sobre ella antes de hacer La Forma del Agua, ni tampoco alguno de mis colaboradores la mencionó jamás.

SIN TEMOR

“No puedo aguantar el momento en que llega esta acusación. Es bastante evidente lo que está ocurriendo; para mí, en realidad, es un alivio llevar algo de la arena de la opinión a la de los hechos y las leyes”, sostuvo el tapatío en declaraciones al portal Deadline.

“La Forma del Agua es tantas cosas, tantos colores. No va de un animal, sino de un dios elemental de río. Estas ideas no son intercambiables o equivalentes; sería como decir que E.T. sería la misma historia si sustituyeras al extraterrestre por un hámster.

“Llevo en esto 25 años y tengo una reputación intachable”, añadió Del Toro.