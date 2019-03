Rechaza Parlamento nuevo acuerdo para Brexit

Cd. de México.- El Parlamento británico votó 242 a favor y 391 en contra del nuevo pacto entre la Unión Europea y Theresa May para un Brexit ordenado, a días de fecha límite de 29 de marzo, lo que aumenta la posibilidad de una salida sin acuerdo.

Tras el nuevo revés a May, mañana el Parlamento votará si Reino Unido abandona el eurogrupo con o sin pacto, cuando quedan sólo 17 días para su salida. Si se avala la necesidad de salir con un acuerdo, se votará el miércoles una extensión de las fechas de negociación.

En cambio, si Reino Unido sale de la Unión Europea sin un pacto, se prevé caos inmediato en aduanas y aeropuertos, además de que el Banco de Inglaterra ha advertido que desencadenaría una recesión, una caída de 8 por ciento en el PIB y un aumento en el desempleo a 7.5 por ciento.

Mientras los líderes europeos ya advirtieron que no habrá más cambios o negociaciones en el acuerdo del Brexit, May afirmó que la falta de un acuerdo podría incluso descarrilar el Brexit.

Pero partidarios prominentes de la salida británica de la UE, cuyo apoyo necesitaba May, no estaban convencidos. Simpatizantes del Brexit en el Partido Conservador de May y aliados de ella en el Partido Unionista Demócrata de Irlanda del Norte dijeron que no apoyarían el acuerdo, rechazado drásticamente en el Parlamento en enero.

May voló a Estrasburgo, Francia, el lunes en la noche para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

En una conferencia de prensa, anunciaron cambios diseñados para aliviar los temores de los diputados británicos sobre la salvaguarda pensada para asegurar que la frontera entre el territorio británico de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, socio de la UE, siga abierta tras el Brexit.

Dicha salvaguarda mantendría al Reino Unido dentro de la unión aduanera de la UE hasta que entren en vigor nuevas relaciones comerciales permanentes.

Los que apoyan el Brexit en Gran Bretaña temen que la salvaguarda pueda ser utilizada para atar indefinidamente al país a las regulaciones comunitarias.