Rechaza multas por no usar cubrebocas

Aunque diversas cámaras empresariales se han pronunciado a favor de que el Ayuntamiento interponga multas contra quienes no utilicen cubrebocas o se opongan a seguir los protocolos Covid-19, la representación local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) se pronunció en contra.

“Consideramos que no es lo correcto poner multas, así no se solucionará nada, solo se hará más grave el problema, la gente no comprende que el coronavirus es real, mortal, aparte ni dinero tienen para pagar, las autoridades solo perderían el tiempo y papelería”, mencionó Federico Alanís Peña, presidente del gremio.

Hasta ayer Tamaulipas registraba más de 28 mil 300 casos de Covid-19, de los cuales casi 2 mil se encontraban activos.

Mientras que en Reynosa las cifras apuntaban a 2 mil 264 positivos, 604 defunciones y 96 activos.

Por lo que Alanís Peña consideró que la herramienta más eficaz de parte de las autoridades locales es la inversión en campañas de riesgo y concientización. “Pasará lo mismo que con las multas de tránsito, ahí están, pero hay gente que no respeta, para nosotros es mejor que los esfuerzos se hagan en concientizar del virus, en vez de poner multas, hay que dejar en claro que no usar cubrebocas puede costar la vida”.

La propuesta para imponer sanciones económicas por no acatar los procesos de Covid-19 fue anunciada recientemente por autoridades locales, como parte de una campaña con la que se busca intensificar la prevención.

Por lo pronto, la Canacintra se mantiene firme en la limpieza, desinfección y cláusulas de cuidado dentro de sus empresas afiliadas, entre las que se incluyen maquiladoras.