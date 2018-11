Rechaza Monreal sus vínculos con soborno

Ciudad de México

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aseguró no tener vínculos políticos con los diputados locales de ese partido en la Ciudad de México involucrados en un presunto intento de soborno.

El legislador federal sostuvo que no tiene ninguna relación con el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, quién se quedó con la coordinación de la bancada capitalina luego de una cerrada elección.

Monreal afirmó que tampoco tiene relación ni trato alguno con el diputado Miguel Ángel Macedo, quien fue denunciado ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena por el presunto ofrecimiento de un soborno de medio millón de pesos a cambio de un voto a favor de Rodríguez Díaz de León.

Reforma publicó ayer que, en medio de la disputa por el control del Congreso en la Ciudad de México, la legisladora de Morena, Marisela Zúñiga, interpuso una denuncia por intento de soborno, luego de que uno de sus correligionarios le ofreció dinero a cambio de votar por Rodríguez.

"Es una infamia, no conozco ni a la diputada que dice que recibió propuestas de soborno, no tengo ninguna vinculación ni política ni laboral ni ahora ni en el pasado y tampoco con quien es aparentemente el corruptor, que está denunciado, no los conozco", dijo.

"Tampoco tengo una relación estrecha ni de vínculos políticos históricos con quien quedó de jefe de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad, lo he visto dos veces, no lo conocía hasta hace un año y tengo una buena opinión de él, considero que es una gente respetable, pero no tengo ninguna vinculación ni laboral ni política ni histórica con él. Él lo sabe y no tengo por qué hacerlo vinculante con mi posición política, no tengo grupo ni corriente".

"¿Tiene cercanía política con quien quedó como coordinador?", se le preguntó.

"Ninguna. Es de respeto mutuo, nunca hemos conversado sobre política ni sobre grupos ni sobre afinidades. Él lo sabe y no digo mentiras. Lo he visto dos veces".

"¿Tiene interés político por la coordinación?", se le cuestionó.

"No, ninguno, ningún interés político en esa coordinación, ya bastante trabajo tengo en el Senado como para andar buscando trabajo extra, por eso me sorprende mucho, porque en la Ciudad de México ya sólo aspiro a ser un buen vecino, nada más. El de Claudia va a ser un bueno Gobierno y no me meto para nada", respondió.