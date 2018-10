Rechaza México el plan para repatriar migrantes

Ciudad de México

El gobierno mexicano dejó claro que no ha aceptado, de manera verbal o escrita, la propuesta del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recibir 20 millones de dólares que servirían para repatriar a migrantes indocumentados a sus países de origen.

Al referirse a la información difundía por la cadena estadounidense ABC News, sobre la intención del gobierno de Estados Unidos de destinar recursos a la cooperación con México para la repatriación de nacionales de terceros países, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) señalaron en un comunicado conjunto:

"El gobierno de México no ha aceptado de manera verbal o escrita dicha propuesta, ni ha firmado documento alguno a este respecto. En todo momento, y de manera constructiva, el gobierno de México seguirá promoviendo una migración ordenada, legal, segura y con pleno respeto a los derechos humanos y al marco jurídico internacional".

ABC informó que el gobierno estadounidense continúa con su idea de entregar a México 20 millones de dólares para repatriar a migrantes de terceros países, principalmente de Centroamérica, pese a que los demócratas frenaron los planes en el Congreso. A finales de agosto, el Departamento de Estado notificó al Congreso que estaba planeando transferir los fondos al Departamento de Seguridad Nacional. Varios demócratas se opusieron, diciendo que el Congreso no quería gastar recursos en deportaciones y frenaron el plan.

En la segunda semana de septiembre pasado el diario estadounidense "The New York Times" informó que la administración Trump buscaba pagar a México 20 millones de dólares para deportar a su pos de origen a migrantes. Ante esa información la senadora Olga Sánchez Cordero, designada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador como próxima secretaria de Gobernación, advirtió que México no sería policía de Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno saliente afirmó desde ese momento que no había aceptado, ni de modo verbal ni por escrito, una propuesta así.