Rechaza Maduro sanciones de EU contra su esposa

Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos contra seis personas de su entorno, incluyendo a su esposa Cilia Flores, y descartó que ella pueda ser doblegada por la medida.

Maduro dijo sentirse orgulloso de su posición, tras considerar que las sanciones son una condecoración para los "revolucionarios".

"Cada sanción ilegal e inútil es una medalla para nosotros los revolucionarios. Somos valientes, corajudos, que estamos en el camino correcto, que no hemos desviado el camino de (Hugo) Chávez, de nuestros libertadores", dijo.

En un encuentro con migrantes que solicitaron la nacionalidad venezolana, Maduro instó a su colega estadunidense Donald Trump a meterse con él y no con su familia.

"Nunca se había visto algo así; si me quieren atacar, atáquenme a mí. No se metan con la familia, no sean cobardes, su único delito es ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, se van contra Cilia, pero tampoco van a poder contra Cilia porque es una mujer aguerrida, combatiente y antiimperialista", aseguró.

Maduro afirmó que su ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, también entre los sancionados por Estados Unidos, es un soldado verdadero.