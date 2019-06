Rechaza la ORR hablar de la niña que murió en albergue

McAllen, Tx.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia solicitaron 4.5 mil millones de dólares para abordar el problema humanitario inmediato.

La solicitud se hizo desde el primero de mayo del año en curso.

Estos fondos proporcionarán los recursos que nuestros departamentos necesitan para responder a la crisis actual, nos permitirán proteger la vida y la seguridad de los niños extranjeros no acompañados (UAC) y nos ayudarán a continuar brindando la gama completa de servicios a los niños bajo nuestra custodia.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) emitió una declaración que contiene los procedimientos y el protocolo para sus instalaciones luego de que se encontró un bebé prematuro en el Centro de Procesamiento de Patrulla Fronteriza en McAllen.

Según la declaración, ORR no tiene permitido comentar ni hablar sobre casos que involucren a "niños extranjeros no acompañados".

"La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) en la Administración de Niños y Familias de HHS tiene políticas vigentes para mantener la privacidad, la seguridad y el bienestar de los niños extranjeros no acompañados (UAC) y no identificamos ni discutimos casos específicos de UAC".

El bebé, hijo de un ciudadano guatemalteco de 17 años, fue encontrado el jueves 13 de junio. Según Hope Frye, voluntaria de un grupo de defensa de inmigrantes, señaló que la madre tuvo una cesárea de emergencia en México a principios de mayo y cruzó la frontera con el bebé el 4 de junio.

Los informes señalan que la madre del bebé está bajo la custodia de ORR.

Declaración completa de ORR:

HHS es una agencia de bienestar infantil, no una agencia de aplicación de la ley. No desempeñamos ningún papel en la detención o detención inicial de niños extranjeros no acompañados (UAC) antes de su derivación a la custodia de HHS y HHS no es parte en los procedimientos de inmigración del niño.

Continuamos experimentando una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur de los Estados Unidos, y la situación se vuelve más grave cada día.

No podemos enfatizar lo suficiente la urgencia de la aprobación inmediata de fondos suplementarios de emergencia.