Rechaza la CTM ante AMLO reforma laboral

Ciudad de México.

El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo, se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y le expresó su rechazo a la reforma laboral planteada por Morena en la Cámara de Diputados.

Luego del encuentro que duró una hora, el líder cetemista aseveró que el Mandatario le dijo que respeta a la CTM.

"Me dijo que respetaría absolutamente a la CTM, yo salgo complacido porque no tengo que enviarle un mensaje con nadie, ya hablé con él una hora y me dijo que las veces que fueran necesarias él me recibía", expresó.

Refirió que, durante la reunión, ambos hicieron un análisis largo de todo el sindicalismo mexicano y que le expresó el rechazo de la reforma laboral porque hay muchas cosas que no son posible hacerlas.

"Eso de que tengamos tres o cuatro sindicatos en una misma empresa pues en Francia se usa, pero ellos nos llevan 2 mil años de cultura, aquí no tendría sentido hacer eso; o el tener que llevar a todos los trabajadores cuando se firma un contrato colectivo porque pues entonces se para la producción", manifestó.

Acusó que hay un conflicto de interés en que uno de los abogados que impulsa la reforma laboral sea Arturo Alcalde Justiniani, padre de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde.