Rechaza la Coepris sancionar comercios

Adalberto Elizondo Rivera, titular de la dependencia, comentó que se atienden llamadas de denuncias en negocios por posibles casos de Covid-19 y se acude, aunque muchas veces se deben guiar por lo que epidemiología refiere, no por rumores.

El objetivo es prevenir y hacer el llamado para que todos cumplan.

"No hay multas, no hay reprimendas de otro tipo de situaciones, solo es preventiva, no estamos en el grado de afectar de ningún manera si no de tener las medidas de prevención y así poder detectar y tratar de detectar a la posible cadena de contagio de establecimiento, hasta ahorita no hemos aplicado sanciones", dijo.

Por el momento se sigue trabajando con el aislamiento social y cierre de negocios, las nuevas indicaciones para regresar a la nueva normalidad, se darán cuando autoridades estatales, lo den a conocer en forma oficial.

El funcionario recalcó que se trabaja en diferentes puntos de la ciudad, con revisiones como en el aeropuerto, donde se pregunta de donde vienen, si van viajado al extranjero, pero solamente se solicita a que brinden la información, pero si no se quieren dar los datos, los ciudadanos están en su derecho.