Rechaza INE omisión en caso de Olga Sosa

Tampico, Tam.- El presidente consejero del Distrito 08, Juan José Ramos Charre, aclaró que no hubo indolencia u omisión en la sustitución de las candidatas de la coalición "Juntos Haremos Historia", Olga Sosa Ruiz y la suplente Alba Silvia García, pues asegura todo se hizo conforme a la ley y definitivamente no se podrá hacer una reimpresión de boletas, pero sí una campaña de parte del instituto para que la ciudadanía sepa que ellas son las candidatas.

Lo anterior lo estableció luego de las declaraciones que hiciera Rigoberto Rodríguez, presidente estatal del Partido Encuentro Social y la hoy candidata Olga Sosa, en el sentido a que el INE cometió un grave error al no imprimirse las boletas en donde apareciera el nombre de ellas.

En torno a la violencia política y de género que habló la candidata Olga Sosa, Charre dijo que no existe tal y que fue la Sala Regional del TRIFE la que avaló la no reimpresión.

"La propia sentencia refiere que no existe la omisión, no existe violación a los derechos políticos y que no es posible jurídicamente hacer la sustitución de las boletas y lo que sí nos pide el Tribunal Electoral y de eso nos hacemos cargo es dar a conocer a la ciudadanía quienes son los candidatos registrados y eso es incontrovertido, las candidaturas no se han impugnado, y no están cuestionadas, y son válidas las candidaturas de Olga Patricia Sosa Ruiz y Alva Silvia García Paredes y los votos contarán para ellas", dijo el consejero presidente.

En la boleta aparece quien renunciara a la candidatura, Marcela Alexis Treviño Unda, y Olga Sosa como suplente, por lo que explicó: "el 3 de abril, Marcela Alexis Treviño Unda renunció a la candidatura propietaria mediante un escrito y comparecencia ante el consejo distrital 08 y el día 12 del mismo mes, Olga Patricia Sosa Ruiz, quien era la suplente también renunció a través del mismo mecanismo".

"De acuerdo con el numeral 241 de la ley electoral en su párrafo Primero, inciso B, se establece que puede efectuarse la sustitución de candidatos una vez vencido el plazo para el registro de candidatos, procediendo únicamente por causa de renuncia, fallecimiento, inhabilitación o incapacidad, y la misma norma establece que para la corrección o sustitución de las boletas electorales, se estará a lo dispuesto en el artículo 267 de la ley, que refiere que no habrá modificación a las boletas en caso de cancelación del registro o sustitución de uno o más candidatos, si las boletas ya estuvieran impresas, para lo cual en todo caso, los votos contarán para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente", explicó.

Y continuó aclarando: "el 15 de abril de 2018 ante la Oficialía de Partes común del INE en la Ciudad de México, el representante propietario de Morena, partido que integra la coalición, comunicó las sustituciones de candidatas y candidatos al cargo de diputados federales por el principio de mayoría relativa, entre ellos los correspondientes al Distrito 8, postulando a Olga Patricia Sosa Ruiz como propietaria y a Alba Silvia García Paredes como suplente. No obstante, nueve días después, el 24 de abril, el mismo representante de Morena solicitó dejar sin efectos la sustitución efectuada en el distrito 8".

Por ello manifiesta que el 2 de mayo a través de un oficio presentado en la misma Oficialía de partes del INE en la Ciudad de México el representante de Morena comunicó la sustitución de Marcela Alexis Treviño Unda y Olga Patricia Sosa Ruiz como candidatas propietario y suplente respectivamente postulando a Olga Patricia Sosa Ruiz y a Alba Silvia García paredes con el mismo carácter.

Juan José Charre expresó que la impresión de las boletas electorales del distrito 08 inició el 2 de mayo y concluyó al día siguiente, mientras que el Consejo General del INE sesionó de manera extraordinaria el día 4 de mayo, emitiendo el acuerdo INE/6433/ 2018 y en atención a la solicitud de sustitución efectuada por la coalición, aprobó la modificación de la candidatura, quedando como propietaria Olga Sosa y como suplente Alba Silvia García.

Por tal motivo, precisó que la Sala Regional del TRIFE con sede en Monterrey, resolvió que no existió la omisión que Sosa Ruiz y García Paredes alegan.

Juan José Charre,consejero del INE.

Olga Sosa Ruiz

Confirman: No se reimprimen boletas

Por Alejandro Echartea

Cd. Victoria, Tam.- El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Tamaulipas, Eduardo Manuel Trujillo Trujillo, confirmó que no serán reimpresas las boletas electorales del Distrito 08 con cabecera en Ciudad Madero, en donde aparece Marcela Alexis Treviño Unda como candidata de la coalición ´Juntos haremos Historia´ en lugar de Olga Patricia Sosa Ruiz.

"Las ciudadanas Alba Silvia García Paredes, Olga Patricia Sosa Ruiz, y el partido Encuentro Social interpusieron queja en contra de este instituto en virtud de la supuesta no aparición del nombre de su candidata en las boletas electorales que se utilizarán el día primero de julio".

Sin embargo y a pesar de que las dos candidatas a diputada federal por el Distrito 08 no aparecerán en las boletas, los votos que sean emitidos para los partidos integrantes de la coalición Morena, Encuentro Social y PT contarán tanto para Olga Sosa y Alba Silvia García como titular y suplente de la misma candidatura.

"Originalmente se registró por parte de la coalición ´Juntos haremos Historia´ las candidaturas de Marcela Alexis Treviño Unda y Olga Patricia Sosa Ruiz como propietaria y suplente respectivamente en esa candidatura".