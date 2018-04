Rechaza INE bajar spots contra AMLO

Los spots del PRI en donde se vincula a Andrés Manuel López Obrador con actos de violencia de la CNTE y con la exlideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, fueron avalados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena denunció que dichos promocionales, que contienen el slogan "Elige: Miedo o Meade", se tratan de propaganda calumniosa en contra del candidato presidencial de "Juntos Haremos Historia".

Debido a esto, el partido quejoso exigió a la autoridad electoral el retiro inmediato de la citada propaganda de los espacios oficiales de radio y televisión.

En los spots, aparecen declaraciones del tabasqueño sobre una eventual cancelación de la reforma educativa, acompañadas por imágenes de actos de violencia del magisterio disidente.

También se hace hincapié en la adhesión del nieto de Elba Esther Gordillo, René Fujiwara, a su movimiento político.

"Se va a cancelar la reforma educativa", menciona López Obrador en los spots del tricolor.

"No voy a seguir comentando nada a favor de la maestra por respeto" y "Bienvenido el nieto de la maestra Elba Esther", son otras de las declaraciones que aparecen en los promocionales.

Al desahogar la queja de Morena, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que, a raíz de interpretaciones de sentencias del Tribunal Electoral federal, no hay calumnia en los spots, pues no se le imputan hechos falsos o delitos al ex Jefe de Gobierno capitalino.

La consejera Adriana Favela, presidente de la Comisión, agregó que el contenido de los spots, además se encuentra en los límites de la libertad de expresión.

"No hay una imputación directa de un delito, no hay hecho falso", argumentó.

"Estamos aquí garantizando la libertad de expresión", explicó.

LE COMPARA EL PAN CON HUGO CHáVEZ

Con el lema "México podría estar peor con López Obrador", el PAN pautó spots en los que presenta al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, como similar al ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y que, como él, llevará a la ruina al país.

En dos mensajes que comenzarán a difundirse el domingo en las 3 mil 111 estaciones de radio y de televisión del país, el PAN revivió así su estrategia de 2012 de vincular a López Obrador con Chávez.

A esos dos mensajes se suman otros tres promocionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que integran la coalición Por México al Frente y postulan a la Presidencia a Ricardo Anaya. En ellos se cuestionan las propuestas del tabasqueño sobre combate a la corrupción y la amnistía a delincuentes.

En el primer mensaje el PAN expone, con imágenes del ex mandatario venezolano y de protestas por falta de alimentos: "Algunos dicen que México no podría estar peor, pero piensa en Venezuela", ahora en ruinas.

"¿Qué pasó? Que gobiernos corruptos provocaron una crisis profunda, entonces apareció un valentón prometiendo soluciones fáciles. La gente le creyó, en vez de mejorar las cosas traicionó a su pueblo (...) Sí, México podría estar peor con López Obrador".

En otro promocional una voz femenina advierte: "Chávez prometió a los venezolanos consultar cada dos años si debía seguir en el poder". En las imágenes aparecen tanto Chávez como López Obrador con la misma propuesta y la voz remata: "La consulta [de Chávez] fue un fraude, se quedó 14 años en la Presidencia y destruyó todo un país (...) hay que conocer la historia para no repetirla".