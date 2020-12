Rechaza hijo de Arturo Montiel haber golpeado a César D´Alessio

Luego de que el cantante César D´Alessio, hijo de la cantante Lupita D'Alessio, denunciara por medio de sus redes sociales haber sido golpeado por el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, y sus hijos, uno de ellos rechazó los dichos del artista.

Por medio de un comunicado, el hijo del exgobernador rechazó que los hechos hayan sido como declara César D´Alessio por medio de sus redes sociales. "Rechazo categóricamente los falsos señalamientos en mi contra", dijo el hijo de Arturo Montiel en el comunicado.

También dijo rechazar toda conducta que violente la dignidad de las personas, "cierto es que durante esta pandemia el trabajo de todos se ha visto afectado, sin embargo, ello no es motivo para que quienes se hacen llamar artistas pretendan lucrar con el prestigio de otros", se lee en el comunicado.

Termina diciendo que espera que dichos señalamientos del hijo de la "Leona Dormida" no traigan actos de discriminación e intolerancia en contra de su familia.

Este miércoles, durante la madrugada, César D´Alessio denunció por medio de redes sociales haber sido brutalmente golpeado en casa del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel, a donde asistió porque fue contratado para dar tres horas de show, que al final fueron cinco.

Por medio de un video, se observa a D´Alessio ensangrentado, mientras explica que sin algún motivo aparente, tanto el político como sus hijos, lo golpearon. Dijo que mientras eso pasaba, encerraron a su novia en un automóvil.

"No hubo motivo específico para que me tuvieran que agarrar a golpes, encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes; no voy a parar hasta que se haga justicia, el señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada", dijo al borde del llanto.