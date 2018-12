Rechaza grupo de bonistas de NAIM nueva oferta

Cd. de México.

Los tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) están todavía en desacuerdo con la propuesta modificada de recompra de mil 800 millones de dólares que presentó la Secretaría de Hacienda, el 11 de diciembre.



Mediante un comunicado, solicitaron, entre otras peticiones, extender la fecha de venta anticipada o aceptación anticipada de las condiciones de recompra para el 21 de diciembre, en lugar del 19, propuesto por la dependencia.



Asimismo, dijeron que no fueron consultados en relación con la nueva propuesta de recompra de deuda y no pueden apoyarla en su forma actual.



Los inversionistas, representados por la firma de abogados Hogan Lovells and Houlihan Lokey, comentaron que aún busca discutir sus inquietudes con el fideicomiso que controla el proyecto.