Rechaza Fher de Maná la construcción del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO.- "Me vale madre echarme encima a la mitad de México", fueron las palabras del vocalista de Maná, Fher, sobre la construcción del Tren Maya, proyecto que impulsa el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Durante un concierto que ofreció la agrupación en Cancún, Quintana Roo, el también compositor de "Rayando el Sol" se pronunció contra dicha construcción, ya que aseguró significaría la devastación de gran parte de la selva y la degradación de los recursos naturales de aquella región.

"Hay que respetar también a nuestra Tierra. La península de Yucatán es hermosa y no creo y me vale madre echarme encima a la mitad de México, no creo que sea buena idea el Tren Maya, van a destruir muchísima selva. Lo que es, es y lo que no es, no es, está bien que el nuevo gobierno haga acciones, pero cuando va contra la ecología, ahí no va, ahí no se permite. Hay que hacer un estudio para ver qué es lo que va a pasar con ese Tren Maya que va a destruir millones y millones de árboles. No hay que dejarlo los mexicanos, y por eso vamos hacer una lucha", comentó.

Maná es uno de las agrupaciones que tienen una lucha constante a favor de la ecología y están tratando de concientizar desde su fundación llamada "Selva Negra" para detener el calentamiento global y ayudar a la reforestación de México y el planeta.