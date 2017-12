Rechaza ex Miss América oferta de directivos

ATLANTIC CITY, Nueva Jersey, EE.UU.— Una ex Miss América cuya apariencia y vida sexual fueron ridiculizadas en correos electrónicos enviados por directivos de la Organización Miss América dijo que la solicitud del grupo para convocar a ex ganadoras del concurso para buscar a nuevos líderes para la organización es “irrisoria” e insultante.

Mallory Hagan dijo a The Associated Press el jueves que la oferta que le hicieron el miércoles por la noche los miembros restantes de la junta directiva es degradante para cualquiera que haya competido o haya sido voluntario en el certamen.

Hagan y otras ex Miss América volvieron a pedir que la junta directiva entera renuncie. El director general, la presidenta y el presidente de la junta renunciaron el sábado.

“El comunicado de los miembros restantes de la junta directiva de Miss América es un insulto a la inteligencia de cada Miss América y voluntario”, dijo.

"Implicar que los miembros cómplices de la junta actual elegirán ahora un nuevo liderazgo para que avance la Organización Miss América (MAO por sus siglas en inglés) es irrisorio”.

“No me detendré hasta que Miss América esté dirigida por gente que encarne la moral y los valores a los que se apega esta organización”, dijo Hagan. "Ya sea que supieran de estos correos electrónicos o no esto sólo confirma su incapacidad para encabezar efectivamente esta organización multimillonaria sin fines de lucro. Si realmente les importa hacer avanzar a MAO entonces todos deberían renunciar, punto”.

Hagan comenzó una petición el miércoles en change.org pidiendo la remoción de todos los miembros restantes de la junta directiva de Miss América, la cual había recaudado miles de firmas en 24 horas.

La junta dijo el miércoles que desea que varias ex Miss América y directores estatales ayuden a encontrar un nuevo liderazgo y pidió a los grupos que nominen a cuatro personas para que formen parte de un comité de búsqueda el cual incluiría también a dos miembros de la junta y a una persona designada por la junta.

Esa oferta fue muy criticada por ex Miss América y ganadoras estatales tan pronto como se supo de ella.

La junta esperaba tener sus nominaciones para el comité para el 3 de enero, pero no estaba claro de momento qué pasaría si las ex ganadoras no participan.