Rechaza estatua

El mes pasado, los legisladores de Tennessee le ofrecieron a Dolly Parton construir una estatua en su honor en el Capitolio del estado, sin embargo, la icónica cantante de música country rechazó la oferta.

"Me siento honrado y humilde por su intención, pero he pedido a los líderes de la legislatura estatal que retiren el proyecto de ley de cualquier consideración. Dado todo lo que está pasando en el mundo, no creo que ponerme en un pedestal sea apropiado en este momento", escribió Parton en sus redes sociales.