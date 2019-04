Rechaza el regreso a venta de plazas

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma educativa, por parte de la Cámara de Diputados, al aseverar que en términos generales se cumple con el propósito de cancelar el ordenamiento vigente, que insistió, fue impuesto desde el extranjero.

"Se avanzó en este terreno, es un problema menos" para mejorar la educación, expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde consideró lógico que los legisladores de un partido hayan votado en contra, pues buscan mantener lo mismo, "casi todos votaron por cancelarla, menos los de un partido conservador".

El mandatario federal rechazó que la aprobación de la reforma que será enviada al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación, signifique el regreso a la venta o tráfico de plazas, charrismo sindical o sindicatos protegidos por el gobierno, "es un cambio por completo".

Al preguntarle sobre la licitación de papel para libros de texto en la que participa un conocido suyo, enfatizó que él no protege a nadie, ni acepta influyentismo de amigos o familiares, "no me responsabilizo de la actitud o el desempeño de mis hijos, mi esposa, de nadie de mi familia, absolutamente, y tampoco de amigos ni compadres", expresó.

El Ejecutivo federal rechazó las acusaciones de la oposición en el sentido de que con la aprobación de la nueva reforma educativa se deje abierta la puerta al Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el "reparto o tráfico" de plazas magisteriales, al señalar que éstas deben entregarse con base en los méritos.

"Pues no, eso es lo que sostienen los que defienden la mal llamada reforma educativa, que es el regreso a la venta de plazas, no es así. Los maestros no son corruptos, son gente buena, trabajadora, gente honesta. Me consta, por eso me enojaba mucho cuando desataban campañas en contra de los maestros", expresó al mencionar el caso del extinto líder magisterial de Oaxaca, Rubén Núñez.

Al resaltar que este año se apoyará a estudiantes con 10 millones de becas, dijo que durante su administración se fortalecerá a las escuelas normales, así como la carrera magisterial, y dejó claro que no habrá sindicatos protegidos por el gobierno, "no se aceptan grupos de intereses creados".

Tampoco habrá, dijo, entrega de dinero a dirigentes para "mantenerlos quietos. No va haber maiceo, maíz con gorgojo. ¡Nada! ¡Nada y libertad completa, quien no esté de acuerdo tiene todo el derecho de expresarse, sin represión!"

´Una salida central´, dice E. Moctezuma

>La reforma educativa que se aprobó en la Cámara de Diputados fue "una salida central", dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, puesto que el gobierno federal no negocia en función de ningún grupo, al referirse a la CNTE. Las plazas en el magisterio le pertenecen al Estado Mexicano y este será quien decida qué uso se les va a dar.