Rechaza el Cabildo presupuesto de Xico

¿Alguien me podría decir cuál es la contingencia para que la Dirección de Análisis y Estrategia comprara una cámara de 90 mil pesos? Horacio Reyna de la Garza, regidor del PRI

Cd. Victoria, Tam.- El Cabildo de Ciudad Victoria rechazó el Presupuesto de Egresos del alcalde Xicoténcatl González Uresti luego de señalamientos por parte de regidores de Movimiento Ciudadano y del Partido Revolucionario Institucional en contra de la propuesta de ampliación del gasto por parte de Acción Nacional, el cual, a pesar de contar con mayoría en el Cabildo no fue capaz de imponerse.

Fue la presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto Público del Cabildo local, Frida Patricia Escobar Ortiz, quien hizo la presentación de la iniciativa para modificar la Ley de Ingresos del próximo año por 48 millones un mil pesos, es decir, pasa de 914 millones 750 mil 30 a 962 millones 751 mil 30 pesos, "a consecuencia de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 el pasado viernes 22 de noviembre por la Cámara de Diputados, y debido a la obligación de presentar la Ley de Ingresos antes de que se aprobara el Presupuesto Federal".

La modificación a la Ley de Ingresos fue aprobada con normalidad, fue en el punto de discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos donde hubo resistencia por parte de los integrantes del Cabildo, "dicho documento contiene la estimación de los Egresos y en su elaboración se ha observado el equilibrio respectivo del anteproyecto de la Ley de Ingresos", aseguró la primera síndico Escobar Ortiz, "conforme a los ingresos probables a percibir durante el año 2020 en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio del año 2020 se proponen egresos totales por un monto de 962 millones 751 mil 30 pesos".

PIDE POSPONER VOTACIÓN

El regidor por Movimiento Ciudadano, Francisco Daniel González Tirado, pidió a Cabildo posponer la votación del Presupuesto de Egresos hasta que fuesen discutidos algunos aspectos relacionados con el gasto público.

"Tenemos que explicar por ejemplo en el apartado de arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas, hay un aumento de mil 97 por ciento, presupuestando 32 millones de pesos, un aumento de más de 29 millones de pesos contra los poco más de dos millones 600 mil pesos que se presupuestaron en el 2019", cabe recordar que el 30 de noviembre es el último día para que el Ayuntamiento envíe al Congreso del Estado el Presupuesto de Egresos para su aprobación.

"¿Por qué necesitamos arrendar mil veces más maquinaria que lo que se presupuestó en el 2019?", agregó, "También necesitamos explicar en el rubro 3690 definido de manera tan abierta y ambigua como Otros Arrendamientos, necesitamos aumentar en presupuesto en 455 mil por ciento ¿Por qué tenemos que arrendar 450 mil veces más otras cosas que lo que se presupuestó en el 2019? Si va a aumentar el Presupuesto así necesitamos etiquetarlo con claridad", el regidor naranja se pronunció por transparentar el gasto público para evitar casos de corrupción.

´Gastos onerosos y opacos´, PRI

A nombre de los regidores del Revolucionario Institucional, Horacio Reyna de la Garza, hizo una serie de señalamientos respecto a lo ejercido en el presente ejercicio fiscal y lo que se pretende erogar para el próximo año, "los tabuladores de Viáticos no sabemos si están aumentando o no, y los tabuladores de Sueldos, hoy tampoco los conocemos, no nos los presentaron, no nos entregaron el documento oficial".

"Es un Presupuesto inercial, el martes en sesión previa del Ayuntamiento algunos regidores, incluyendo de otras fracciones edilicias, hasta de Acción Nacional, le preguntaban el sustento del Presupuesto de Egresos y quedaron en enviarnos un documento al día siguiente", el también dirigente municipal del PRI dijo que el documento entregado se encontraba incompleto, "no hay austeridad y sí hay derroche, se ha dicho, se ha reiterado que no hay dinero para el gasto público de inversión y que nos debemos de apretar el cinturón porque no hay recurso federal pero lamentablemente no cuidamos el que tenemos".

Reyna de la Garza indicó que en el capítulo 2210 ´Productos Alimenticios para las Personas´ para este año se aprobó un presupuesto de dos millones 978 mil pesos siendo que al mes de octubre han sido ejercidos cuatro millones de pesos, "y queremos aprobar cinco millones de pesos en esto", dentro de lo más destacable se hayan casi 400 comidas que el Ayuntamiento a pagado a servidores públicos municipales.

"Hablamos también de arrendamiento de equipo de transporte de un millón y medio, lo estamos subiendo a cuatro millones entre otros más como Viáticos en el país que de 630 mil pesos lo estamos pasando a un millón y medio, todo esto sumaría en estos tres ejemplos cinco millones de pesos que bien podrían irse a cualquier otra bolsa de servicios públicos y eso sí sería una medida de austeridad", el regidor tricolor consideró que el Ayuntamiento encabezado por el doctor González Uresti carece de disciplina financiera y presupuestaria.

"¿Alguien me podría decir cuál es la contingencia para que la Dirección de Análisis y Estrategia comprara una cámara de 90 mil pesos? Lo entiendo de la Dirección de Comunicación Social que por cierto también le compramos dos cámaras, pero Análisis y Estrategia... ¿Dónde queda la disciplina del gasto?", para finalizar señaló que este año fue presupuestado un recurso de 173 millones de pesos para la Dirección de Obras Públicas siendo ejercidos 65 millones hasta el mes pasado.