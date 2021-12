Rechaza Eduardo Gattás confrontación con Estado

Cd. Victoria, Tam.- El alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez rechazó que exista una confrontación con el Gobierno del Estado y extendió la mano para trabajar por el bien de la ciudadanía, esto lo mencionó este jueves, luego de acudir a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para la reconexión del servicio eléctrico tras ocho meses de suspensión por falta de pago.

"Yo tengo el apoyo de la ciudadanía, quiero ser muy prudente, espero que no sea así pero sí he sentido una embestida por parte de algunas instituciones del Gobierno del Estado, pero soy un hombre de buena fe y quiero pensar que no es así por parte del Gobierno del Estado", dijo entorno a cuestiones como el requerimiento por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado para comparecer dentro de una investigación por supuestos hechos ilícitos con los que se le relaciona a través de algunos medios de comunicación.