Rechaza Ebrard cárcel a opositores, pero en Venezuela

"Las sanciones son inmorales y además ineficaces, por lo que hemos visto en toda la historia. No recuerdo algún caso de sanciones impuestas a un país que haya dado buen resultado. Provocan sufrimientos muy grandes y, en una pandemia, es una inmoralidad o una agresión a la ética y no provocan lo que buscan. "Entonces, ¿qué se está buscando? Bueno, una combinación de voluntades, porque las sanciones no funcionan, pero tampoco funciona que tengas en prisión a tus opositores, sólo porque lo son. Tampoco funciona que haya una cerrazón a tal nivel, que te aísles por completo de todo el mundo", señaló.