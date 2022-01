Rechaza donación

En una entrevista para este medio en 2020, Ángel contó cómo había sido que el director de la película, Julio Hernández Cordón, había dado con él en su búsqueda de un niño con esas características para dar vida a un chico de su edad a quien el narco lo había amputado. En la vida real, él perdió su antebrazo por la explosión de un transformador.

Entre los planes de Ángel estaban estudiar hasta donde pudiera y continuar con la actuación, y fue por eso que Sendel, fundadora de Michou y Mau, que apoya principalmente a niños quemados, decidió hacer algo al respecto: buscarlo y ofrecerle ayuda a él y a su madre, pues siendo aún menor de edad, tenía que ir acompañado de un tutor. Ambos aceptaron.

"Ya le habían medido la pieza y al parecer la mamá no estuvo de acuerdo y el chico, según me informaron en Houston, dijo que él ya se había acostumbrado a usar una mano y que no quería eso, tuve que hablar y ofrecer disculpas. Son de los casos que te desilusionan, pobre chico, pobre mamá que no entendió que el brazo cuando lo necesites, te lo puedes poner o quitar", lamentó Virginia Sendel.