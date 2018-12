Rechaza diputada recortes al campo

"El sector rural ha sido por años gravemente olvidado y abandonado´´. Olga Sosa Ruiz, diputada federa.

Tampico, Tam.

Luego de darse a conocer el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 que incluye la reducción en algunos rubros, la diputada federal del Partido Encuentro Social, Olga Sosa Ruiz, se manifestó en contra de los recortes en materia de equidad de género, así como disminución de presupuesto para el campo mexicano.

Sosa Ruiz se pronunció en contra del recorte al presupuesto a programas que atienden temas de igualdad y violencia contra las mujeres, ya que "la transformación de otro México no es posible sin nosotras", advirtió.

"No se puede prevenir la discriminación en materia de géneros, no se puede erradicar la violencia contra las mujeres y tampoco se puede lograr una igualdad sustantiva, si no es con recursos que permiten establecer políticas públicas para lograrlo", expuso.

"Siempre he sido objetiva y responsable en la toma de decisiones para apoyar aquellos temas que favorezcan a la ciudadanía y, a cada uno de los sectores que la integran, así como votar en contra y alzar la voz en aquellos temas en los que se puedan ver limitados en sus derechos", apuntó.

La legisladora también reprobó de manera contundente el recorte presupuestal al campo, ya que este es uno de los sectores que más nos necesita.

"El sector rural ha sido por años gravemente olvidado y abandonado, por lo que no podemos, bajo ningún motivo, eliminar partidas presupuestarias que lo hundan aún más", manifestó.