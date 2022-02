Rechaza compra de casa en playa

"Ahorita estoy con un proceso de una casita en el banco de 106 metros, son dos recámaras y voy a hacer saber si me la autoriza el banco porque si no me la autoriza el banco pues no, son dos recámaras, un baño, 106 metros y es en Victoria... y voy a subir los documentos oficiales, no copias apócrifas...", dijo a su llegada a la Presidencia Municipal la mañana de este jueves.

No crean en todas las mentiras que están sacando por parte de todos lados, sabemos que tiene nombre y apellido ahí... Que saquen las escrituras es lo único que le mando a decir, si no la sacas es mentira lo que dijeron". Eduardo Abraham Gattás Báez, Alcalde de Victoria

"Esto se va a saber, si yo la compré van a salir las escrituras porque entran al Registro Público de la Propiedad, así que no anden echando mentiras, si salen las escrituras a nombre mío yo solito me puse la horca, pero como no hay no van a salir las escrituras", dijo.

El alcalde capitalino emanado de Morena señaló que se trata de un montaje mediático con la finalidad de influir en el proceso electoral de este año en el que se renueva el Poder Ejecutivo estatal.

Descartó emprender algún proceso en contra de la empresa de medios de comunicación la cual mantiene una línea editorial adversa al Gobierno de la República encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, emanado de Morena.

"Vamos a darle tiempo al tiempo y si sacan las escrituras a nombre mío entonces El Norte y Reforma tienen razón, pero si no, solitos en un mes, en dos meses... va a salir porque esto pasa por el Instituto Catastral", dijo.

El alcalde capitalino señaló que actores políticos buscan confundir a la población para obtener beneficios electorales de la jornada del domingo cinco de junio próximo.

Según el artículo, la construcción tiene un valor de 11 millones 390 mil pesos y el proceso de adquisición inició el 19 de junio a través de la empresa Construcciones Aryve, para lo cual Gattás Báez habría dado un anticipo de dos millones 850 mil pesos.