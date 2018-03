Rechaza Canturosas integrarse al gabinete

No tengo ningún cuestionamiento al respeto, ningún citatorio, cuando lo tenga lo atenderé, no tengo ningún inconveniente, tengo el honor de mirar de frente a mis hijos . Carlos Canturosas Villarreal, exalcalde de Nuevo Laredo

Cd. Victoria, Tam.- El exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, rechazó la propuesta para encabezar la Secretaría del Trabajo dey negó estar relacionado con eldelCarlos Domínguez Rodríguez.

En entrevista con Carmen Aristegui, el político respondió a los señalamientos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas que lo vincula, con base en publicaciones del comunicador, con el homicidio cometido hace dos meses en Nuevo Laredo.

“No tengo ningún cuestionamiento al respeto, ningún citatorio, cuando lo tenga lo atenderé. Obviamente no soy el único político que cuestiona (Carlos Domínguez), al propio alcalde en funciones ha cuestionado. No quiere decir que esas personas y un servidor tengamos que ver con su deceso”, afirmó el panista.

Respecto a su futuro político, Canturosas Villarreal aclaró que dos partidos le han ofrecido la candidatura a alcalde de la ciudad fronteriza, aunque no mencionó el nombre de los institutos. A pregunta directa sobre una charla entre Andrés Manuel López Obrador y él, refutó el hecho y añadió: “es un hombre que yo respeto”.

Además reveló que funcionarios del gobierno estatal le propusieron incorporarse al gabinete en lugar de la encargada de promover el trabajo, Diana Chavira Martínez. Canturosas expresó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es su amigo.

“Hace dos semanas recibí la invitación, lo cual se me hace muy extraño porque si hace dos semanas me invitaron, ahora la Procuraduría dice que me están investigando. A poco no sabían cuando me invitaron que estaba siendo investigado”, cuestionó.

La negativa, explicó en el noticiero digital, se debió a asuntos familiares correspondientes a la salud de la madre del expresidente y la cercanía con la familia residente de Nuevo Laredo.

Carmen Aristegui cuestionó a Carlos Canturosas sobre la posibilidad de represalias judiciales con la intención de evitar que sea candidato a la alcaldía. El expresidente refirió la reapertura de la cuenta pública que ya había sido aprobada hace dos años, aunque no aceptó que se vinculen a sus aspiraciones electorales.

“Mi cuenta pública fue sujeta a revisión. Se encontraron algunas observaciones, sin que haya derivado en algún quebranto o desvío. En 2016 yo tenía mi dictamen favorable, pero se revertió y se vuelve a abrir mi cuenta pública. El 6 de febrero la actual administración respondió las observaciones a la cuenta pública 2015 y 2016. La ASE tiene 120 días hábiles para emitir el dictamen definitivo”, agregó.