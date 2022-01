Rechaza Bartlett 'acuerdito'; insiste en reforma eléctrica

"Dicen 'vamos a llegar a un acuerdito', solo que salió una iniciativa para reformar la Ley de Energía Eléctrica y tiene cientos de amparos, no quieren hacer el menor esfuerzo, no quieren pagar, quieren mantenerse en ese sistema tramposo, donde no pagan y el pueblo sí paga, entonces dicen 'no hagamos una reforma constitucional, ¿cómo que pagar? ¿qué es eso?'.

No hacer la reforma constitucional es seguir en el sistema de saqueo", señaló. Durante el segundo día del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo federal, Bartlett acusó a los privados de pretender, con una inversión de 44 mil millones de dólares, quedarse con un mercado eléctrico cuyo costo se estima en más de 524 mil millones de dólares.