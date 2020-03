Rechaza autorizarán uso de la mariguana

Ante la aprobación en comisiones en el Senado del uso lúdico de la marihuana, Nohemí Alemán Hernández, diputada federal, comentó que se debe analizar el tema, ya que viene confuso y se debe separar el tema de salud y lúdico, además de que el país no está preparado.

La legisladora señaló que se piensa que puede disminuir el narcomenudeo, pero que será consumo libre para todos.

"Lo ideal es que sean dos, uno para salud y otro lúdico, pero la verdad es que se está analizando y la bancada está en contra, porque queremos que si se legaliza va a traer más consumo en los jóvenes y ya tenemos una sociedad dañada, no es lo que deseamos para el país, no es la forma, no estamos preparados para eso", dijo.

Alemán Hernández, señaló que además a la par se deben establecer medidas de prevención.

"Hay muchas ambigüedades y se debe analizar con más calma y esperaremos ya que el dictamen está largo de 200 hojas y hay que corregir algunas anotaciones que están a favor, pero que piden que se analicen bien y se corrija, vamos a esperar y analizarlo para ver si vamos estar a favor o en contra", recalcó la legisladora.