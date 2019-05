Rechaza Ancira ser llevado a México

Madrid, España.

El Juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza de Alonso Ancira, por considerar que el empresario mexicano debe permanecer a disposición de la justicia española durante su proceso de extradición.

El director de Altos Hornos de México (AHMSA) rechazó su entrega a las autoridades mexicanas durante el interrogatorio al que fue sometido por el juez español, que le preguntó específicamente si aceptaba ser extraditado a México, a lo que el empresario respondió negativamente, según señalaron a El Universal fuentes de la Audiencia Nacional.

Tras la decisión del magistrado, el director de AHMSA podría seguir preso en Mallorca o bien ser trasladado a una cárcel de Madrid, donde tiene su sede la Audiencia Nacional.

La policía española detuvo a Ancira este martes en el aeropuerto de Palma de Mallorca en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional girada por el gobierno de México en su contra, por supuestos delitos de fraude fiscal y corrupción.

Tras pasar la noche en los calabozos, el empresario fue puesto este miércoles a disposición judicial, por lo que se procedió a su traslado a los juzgados de la capital balear, donde declaró por videoconferencia ante el magistrado de la Audiencia Nacional.

En el momento de su detención en el aeropuerto mallorquín, Ancira se mostró sorprendido, pero no opuso resistencia alguna.

"No sólo no se resistió al arresto, sino que se mostró en todo momento muy colaborador, por lo que no tuvimos ningún problema con él", señaló uno de los agentes que participó en el operativo policial.

Fueron miembros de la policía nacional los que interceptaron en el aeropuerto al director de AHMSA, sobre el que pesaba una orden de captura de Interpol con fines de extradición a México. Según fuentes policiales, Ancira podría disponer de varias propiedades en Mallorca, entre ellas un yate, lo que está siendo investigado por las autoridades españolas.

RECHAZA ACUSACIONES

En presencia de su abogado, negó las acusaciones de blanqueo y malversación que pesan en su contra por la presunta venta irregular de una planta fertilizante a Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2013, cuando era dirigida por Emilio Lozoya Austin. Esa operación habría ocasionado a Pemex una grave pérdida patrimonial.

El empresario mexicano también es acusado de su presunta vinculación con pagos ilegales de la compañía brasileña Odebrecht al exdirector de Pemex.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomó declaración a Ancira por videoconferencia y decretó prisión provisional hasta que se produzca la extradición.

El juez Pedraz, que investigará los presuntos ilícitos de Ancira, fue el mismo que desestimó en enero de 2016 la causa contra el expresidente del PRI y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por considerar que no había base alguna para probar su pertenencia a una organización criminal.

No obstante prácticamente en todos los casos, los jueces españoles suelen aprobar la extradición de los prófugos reclamados por la justicia mexicana y que son detenidos en el país europeo por delitos que en su mayoría están vinculados al fraude fiscal.

El gobierno mexicano giró orden de aprehensión en contra de Ancira a raíz de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que descubrieron transferencias irregulares realizadas desde las cuentas de AHMSA a empresas off shore relacionadas con la constructora brasileña Odebretch y el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, sobre el que existe orden de búsqueda y captura internacional.