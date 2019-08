Rechaza AMLO trabajo de Saucedo con autodefensas

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no avala los trabajos que realiza el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, en comunidades de autodefensas y le pidió que se ajuste a lo que establece la Constitución.

Esto luego de que el subsecretario de Gobernación ha acudido a reuniones en territorios de autodefensas donde incluso el miércoles puso la primera piedra en La Huacana, Michoacán, para construir una planta agroindustrial.

"(Ricardo Peralta) Tomó esta decisión porque lo invitaron a participar y ya se habló de este asunto en el gabinete de seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución, no estoy de acuerdo", dijo.

Y se le cuestionó si avala esos trabajos. El presidente respondió con un rotundo "no".

El argumento que dio el mandatario en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional es que no pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública, refiriéndose a las autodefensas.

"Eso no debe de permitirse. Eso demuestra una incapacidad del estado para atender la demanda de seguridad que es fundamental, es un incumplimiento al deber del Estado. Creo que eso no corresponde a lo que establece la Constitución. No tiene que ver con un auténtico estado de derecho", afirmó.

Sin embargo, se negó a responder a los señalamientos del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de que se está dando dinero al crimen organizado con acciones como las que realiza el funcionario de Gobernación.